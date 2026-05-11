Batman'ın Sason ilçesinde ilkbaharın gelişiyle birlikte dağlarda doğal olarak yetişen pancar türleri, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Sabahın erken saatlerinde katırlarıyla yola çıkan köylüler, sarp kayalıklar ve yüksek dağlarda topladıkları şifalı otları hem tüketiyor hem de satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, gün ağarmadan yola koyularak yaklaşık 3 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından pancarların yetiştiği bölgelere ulaşıyor. Doğal ortamda yetişen ve bölgede şifalı olduğuna inanılan 'zuzuk', 'gülük' ve 'soras' gibi pancar türleri büyük ilgi görüyor.

Pancar toplamak için sabah ezanıyla birlikte yola çıktıklarını belirten vatandaşlardan Akif Altuk, topladıkları ürünlerin hem sofralarında yer aldığını hem de satışından gelir elde ettiklerini söyledi. Altuk, 'Sabah ezan vaktiyle yola çıkıyoruz. Yaklaşık 3 saatlik yol yürüyoruz. Buraya ulaştığımızda burada bulunan pancar türlerinden topluyoruz. Bir kısmını eve götürüp pişiriyoruz. Fazlasını da satarak geçimimize katkı sağlıyoruz. Bazen eşe dosta veriyoruz, kışlık olarak da stokluyoruz. Talep edenlere gönderdiğimiz de oluyor' dedi.

Bölgede pancarın oldukça sevildiğini ifade eden Mehmet Tayfur ise, her yıl ilkbahar döneminde dağlara çıkarak pancar topladıklarını belirtti. Doğal yöntemlerle toplanan ve yöre halkı tarafından yoğun ilgi gören şifalı otlar, hem sofralarda yer buluyor hem de köylülerin ekonomik yaşamına destek oluyor.