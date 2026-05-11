Batman-Diyarbakır karayolunda otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 07 BOR 466 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki E.A. (20) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden E.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.