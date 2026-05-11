Eskişehir'den Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonasına katılan 4 yaşında ki Atakan Boyracı, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda Mini50cc kategorisinde yarışarak 3. oldu. En büyük hayali Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile birlikte motosiklet kullanmak olan minik sporcu, kürsüye çıkarak başarıya imza attı. Minik sporcu Atakan Boyracı, yarışma sonrası Kenan Sofuoğlu ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.