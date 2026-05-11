Eskişehirli antrenör olan Cenk Aygün, Antalya'da düzenlenecek olan Turkish Open WAKO World Cup (Türkiye Açık Dünya Kupası) için hazırladığı 5 sporcusu ile dünya şampiyonluğu kazanmayı amaçlıyor.

Türkiye Açık Dünya Kupası, 13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Uluslararası düzeyde düzenlenen organizasyona Eskişehir'den antrenör Cenk Aygün ve onun öğrencisi olan 5 sporcu katılım sağlayacak. Yaklaşık 1 yıl boyunca hazırlandıkları organizasyon için antrenmanlarını tamamlayan genç sporcular, Antalya'dan dünya şampiyonluğu ile dönmek istiyor.

'Dünya şampiyonu sporcularımı hazırladım'

Hem antrenör hem de Kick Boks Teknik Kurul Üyesi olan Cenk Aygün, konuyla ilgili olarak, 'Hedefimiz iyi bir başarı elde etmektir. 5 kişi katılıyoruz. Kick-light branşında 3 sporcum, Point Fighting branşında da 2 sporcum katılacak. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Sporcularımı milli sporcu olarak görmek istiyorum. Ben kendim de milli takım antrenörü olmak istiyorum. Bir sene önceden hazırlıklara başlıyoruz. Geçen ay Diyarbakır ilimizde Türkiye Şampiyonası oldu. Batuhan Gülşen ile Türkiye üçüncüsü çıkarttık. Şimdi bu organizasyon için dünya şampiyonu sporcularımı hazırladım. Şampiyon olmalarını istiyorum. Çok emek verdik, karşılığını almak istiyoruz' dedi.

'İddialıyız, biz birinci olmaya gidiyoruz'

Yedi yaşından beri Kick Boks ile uğraştığını belirten 20 yaşındaki sporcu Batuhan Gülşen ise, şunları söyledi:

'Önceki ay yapılan Türkiye Şampiyonası'nda derece yaptık. Şimdi ise 13 Mayıs'ta gideceğimiz Dünya Kupası için antrenmanlarımızı tamamladık. Arkadaşlarımla beraber orada başarı elde edip milli takımı hedefliyoruz. Biz 5 kişi iddialıyız, birinci olmaya gidiyoruz. Zorluklar beklemesin, onlar bizi beklesin. Umuyorum ki sakatlıksız bir maç olur.'