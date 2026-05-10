Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eğriöz Mahallesi'nde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda birlik, beraberlik ve bereket için dualar edildi. Yapılan duaların kabul olmasını temenni eden Vali Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Vali Yılmaz'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ta eşlik etti.