Eskişehir Çevre Yolu'nda bir otomobilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Eskişehir Çevre Yolu'nda Kartal Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen beyaz renkli bir otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Araçtan yayılan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, muhtemel bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.