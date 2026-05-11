Samsun Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 2023-2025 yılları arasında 5 bin 473 sosyal ve sportif faaliyet düzenlenirken, 172 bin öğrenci etkinliklere katıldı. Gençlik ve spor alanında toplam 1 milyar 523 milyon TL'lik 11 projenin yapımı ise sürüyor.

Samsun Valiliği koordinasyonunda yürütülen gençlik ve spor yatırımları kapsamında, 2023-2025 yılları arasında binlerce sosyal, kültürel ve sportif faaliyet hayata geçirildi. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla gençlerin sağlıklı, aktif ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanırken, kent genelinde önemli projelerin yapımı da sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, gençlik ve spor alanında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Buna göre, 2023-2025 yılları arasında 5 bin 473 sosyal ve sportif faaliyet düzenlenirken, söz konusu etkinliklere toplam 172 bin öğrencinin katıldığı belirtildi.

Öğrenci yurtlarında kalan gençlerin de akademik faaliyetler, sosyal ve kültürel etkinlikler ile sportif turnuvalardan yararlandığı ifade edilen açıklamada, il genelinde ulusal düzeyde 54 farklı spor organizasyonunun gerçekleştirildiği kaydedildi.

Okul sporları faaliyetlerine idareci, antrenör ve sporcu olmak üzere toplam 13 bin 310 kişinin katıldığı aktarılan açıklamada, aynı dönemde spor faaliyetleri kapsamında 555 ulusal yarışma ile 18 uluslararası organizasyonun düzenlendiği bildirildi. Organizasyonlarda toplam 45 bin 728 sporcunun madalya mücadelesi verdiği ifade edildi.

Gençlik hizmetleri kapsamında ise 649 farklı etkinliğin düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu etkinliklere katılan 51 bin 849 gencin sosyal ve kültürel alanlarda önemli deneyimler elde ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, gençlik ve spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların da sürdüğü belirtilerek, Samsun Ondokuz Mayıs 2 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatı ile Samsun Karadeniz Erkek Yurt Müdürlüğü bakım ve onarım çalışmalarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar 523 milyon 253 bin TL bütçeli 11 projenin vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.