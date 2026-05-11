SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 2. Geleneksel Balık Ekibi Gökkuşağı Alabalık Tutma Yarışması'nda amatör balıkçılar, en büyük alabalığı yakalamak için mücadele etti.

Bafra'da gerçekleştirilen 2. Geleneksel Balık Ekibi Gökkuşağı Alabalık Tutma Yarışması, doğayla iç içe heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmada katılımcılar, en büyük gökkuşağı alabalığını tutmak için mücadele etti. Amatör balıkçılara yönelik düzenlenen yarışmaya yaklaşık bin amatör balıkçı katılırken, yarışma yaklaşık 6 saat sürdü.

Yarışma sonunda amatör olta balıkçısı Ege Çakmak, 45 santimetre boyunda yakaladığı alabalıkla birinci oldu. Ulaş Şen, 44 santim ile 2'nci, Erkan Yücel ise 43 santim boyunda yakaladığı alabalıkla 3'üncü oldu. Dereceye giren balıkçılara olta kamışı ve makara hediye edilirken, yarışmaya katılan tüm balıkçılara ise çanta, maket yem ve şapka dağıtıldı.

Organizasyon hakkında bilgi veren Balık Ekibi Kurucu Başkanı Emre Fidan, 'Uzun senelerdir tutkusu olduğum olta balıkçılığını yarışma haline getirdik. Bu projeyi; gençlerin doğa sevgisini artırmak, amatör olta balıkçılığını sevdirmek ve çevre temizliğinin önemini anlatmak amacıyla hayata geçirdik. Yarışmamız, hem doğa sevgisinin artırılması hem de amatör balıkçılığın teşvik edilmesi açısından katılımcılardan yoğun ilgi görmüştür' dedi.

Yarışma, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.