Samsun'da faaliyet gösteren turizm dernekleri, kentin turizm potansiyelini daha ileriye taşımak amacıyla 'Samsun Turizm Dernekleri Platformu' çatısı altında bir araya gelerek ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Platform üyeleri ayrıca, şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olarak gösterilen Astorya'da incelemelerde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Meydanı'nda hizmete açılan Samsun Tanıtım Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kent turizminin gelişimine yönelik projeler ve iş birliği imkanları ele alındı. Platform temsilcilerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fatih Akman da eşlik etti. Akman, Büyükşehir Belediyesi'nin Samsun turizmine yönelik yürüttüğü çalışmalar, planlamalar ve Tanıtım Ofisi faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Samsun'un turizmde son dönemde yakaladığı ivmenin önemine dikkat çekildi. Platform üyeleri, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan öncülüğünde yürütülen çalışmaların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantının ardından platform üyeleri, 'Uçan Sinema' deneyimiyle dikkat çeken Astorya'yı ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu. Yapılan ortak açıklamada, Astorya'nın Samsun'un yeni imaj yüzlerinden biri olduğu belirtilerek, 'Teknoloji ve eğlenceyi bir araya getiren bu yatırımın şehrimize önemli bir vizyon kattığına inanıyoruz. Yaz aylarında Samsun'a gelecek ziyaretçiler için önemli bir çekim merkezi olacaktır' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İstiklal Meydanı, Samsun Tanıtım Merkezi, Astorya ve yapımı süren İstiklal Müzesi'nin birlikte değerlendirildiğinde kentin yeni turizm merkezi konumuna geldiği vurgulandı. Turizm profesyonelleri, Samsun'a değer katan yatırımların desteklenmesi gerektiğini belirterek, şehre gelen ziyaretçilerin bu noktalara yönlendirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.