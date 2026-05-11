Mersin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali çerçevesindeki fotomaratona katılan 77 yaşındaki emekli Nevzat Çömlek, fotoğraf tutkusuyla dikkat çekti.

Mersin'de ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, çeşitli sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Festival bünyesinde organize fotomaraton etkinliği de düzenlendi. Etkinliğe katılanlar arasında 77 yaşındaki Nevzat Çömlek dikkat çekti.

İlkokul yıllarında, henüz 11 yaşındayken fotoğraf merakının başladığını belirten Nevzat Çömlek, kentte ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlendiğini duyunca heyecanla katılmak istediğini söyledi. Özellikle tarihi ören yerlerini fotoğraflamaktan büyük keyif aldığını dile getiren Çömlek, 'Fotoğraf çektiğim zaman büyük bir rahatlık hissediyorum. Mersin'e ait geniş bir fotoğraf koleksiyonum var. Fotoğraf çektiğim zaman dünyalar benim oluyor'dedi.

Çömlek, etkinlik boyunca kentin tarihi ve kültürel dokusunu karelerine yansıtacağı da ifade etti.