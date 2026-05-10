Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Mersin'de sanatseverlerle buluştu. Festivalin ilk gününde sergiler, konserler, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Mersin Arkeoloji Müzesinde açılan 'Hane', 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' ve 'Yaşayan miras: Mersin' sergileri ziyaretçilerden ilgi görürken, KKTC kültürünü yansıtan 'Ada Kıbrıs' fotoğraf sergisi ile 'Genablaların Marifeti' sergisi de sanatseverlerle buluştu.

Festival kapsamında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Carmina Burana' gösterisi geceye damga vurdu. Carl Orff'un eserinin sahnelendiği performans, güçlü koro ve orkestra bölümleriyle izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen 'FotoMaraton Mersin' etkinliğinde profesyonel ve amatör fotoğrafçılar kentin tarihi ve kültürel dokusunu objektiflerine yansıttı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşi ve atölyelerde ise Mersin'in kültürel mirası ele alındı. 'Kültürün Mersin Rotası' söyleşisi ile 'Yaylacılık' konulu program katılımcılardan ilgi görürken, geleneksel el sanatlarına yönelik atölyelerde katılımcılar uygulamalı eğitim aldı.

Mersin İdman Yurdu Meydanında kurulan 'Çocuk Köyü' ise minik ziyaretçilerin buluşma noktası oldu. Oyun alanları, atölyeler ve interaktif etkinliklerle çocuklar festivalin renkli atmosferine ortak oldu.