Dr. Öğr. Üyesi Uğur Karabulut'un kişisel sergisi 'Hat İzinde', Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Sergi Galerisi'nde açıldı. Monobaskı tekniğiyle üretilen ve akrilik müdahalelerle zenginleştirilen eserlerden oluşan sergi, 18 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu çerçevede Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Uğur Karabulut'un eserleri sergilendi. 'Hat İzinde' isimli serginin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

At figürü üzerinden kompozisyonlar öne çıkıyor

2026 yılı çalışmalarını bir araya getiren sergide, özellikle at figürü üzerinden biçimlenen kompozisyonlar ön plana çıkıyor. Monobaskı tekniği eserlerde katmanlı ve dinamik bir görsel yapı oluşturuyor. Geometrik tekrarlar, lekesel yüzeyler ve akışkan çizgiler aracılığıyla kurulan kompozisyonlar, izleyiciye durağan bir görüntüden çok hareket hâlindeki bir anlatı sunuyor.

Çizginin yalnızca bilimsel unsur olmadığı vurgulanıyor

Karabulut, sergi kapsamında çizginin yalnızca biçimsel bir unsur olmadığını; düşünceyi, sezgiyi ve hareketi taşıyan temel bir yapı olduğunu vurguluyor. Sanatçıya göre yüzey, tamamlanmış bir sonuçtan ziyade dönüşümün ve yeniden kurulan estetik ilişkilerin görünür hâle geldiği bir alan niteliği taşıyor.

Sergi, 18 Mayıs'a kadar ziyaret açık olacak

Karabulut, serginin Bağcılar'da açılmasındaki katkılarından dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür etti. Çağdaş baskı resim anlayışını figüratif yorumlarla buluşturan 'Hat İzinde' sergisi, 18 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyarete açık olacak.