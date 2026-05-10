Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Gökçeada'da gerçekleştirilen Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 2026 sezonunun şampiyonları belli oldu.

Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada açıklarında 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonluk müsabakalarına 27 spor kulübünden 108'i erkek, 3'ü kadın toplam 111 sporcu katıldı. Tüm spor kulüplerinin katıldığı geleneksel kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başlayan şampiyonluk heyecanı dün Kaleköy ve Pirinç Burnu arasındaki dalış bölgelerinde devam etti. Tek nefeste dalışlarla en yüksek puanı getiren balıkları yakalamaya çalışan sporcular, 5 saat boyunca mücadele etti. Gökçeada Limanı'nda yapılan balık tartı işleminin ardından en yüksek puanı alarak şampiyon olan sporcu ve takımlar belli oldu.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Gökçeada İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurt, Sahil Güvenlik Komutanı Resul Altuntaş, TSSF Başkan Danışmanı ve Genel Direktör Dr. İrfan Kara, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Talha Ersoy, TSSF Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de aralarında bulunduğu protokol eşliğinde düzenlenen madalya töreninde dereceye giren sporcular ve takımlar ödüllerini aldılar.

Gökçeada Spor Kulübü'nden Selim Konya, Türkiye şampiyonu olurken, aynı spor kulübünden Semih İnce gümüş madalya, Çalıkuşu Spor Kulübü'nden Yalçın Sakallıoğlu bronz madalya aldı. Kadınlarda Nicomedia Su Sporları ve Sualtı Avcılığı Spor Kulübü'nden Fethiye Kahraman altın madalya, Karşıyaka İstikrar Gelişim Spor Kulübü'nden Umay Öztürk gümüş madalya aldı. Şampiyonaya katılan takımların aldıkları toplam puana göre yapılan sıralamada Gökçeada Spor Kulübü birincilik kupasını alırken, Çalıkuşu Spor Kulübü ikincilik, Limit Doğa Sporları Kulübü 3'üncülük kupasının sahibi oldu.

Kadir Sağlam: 'Bu yıl inşallah uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve bayrağımızı gururlandıracağımıza inanıyorum'

TSSF Başkanı Kadir Sağlam yaptığı açıklamada, 'Şampiyon olan sporcularımızı ve kupa alan takımlarımızı kutluyorum. Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Bu mücadeleler sonrasında aday milli takım kadromuz da belirlendi. Milli takım kamp ve hazırlık sürecimizin ardından bu yıl inşallah uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve bayrağımızı gururlandıracağımıza inanıyorum. Zıpkınla balık avı branşımızda uluslararası başarıları gelenekselleştirmek için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her faaliyetimizde yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya başta olmak üzere Bakanlık çalışanlarımıza, bu organizasyonumuza ev sahipliği yapan Gökçeada Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz' dedi.