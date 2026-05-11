19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Babadağ'da düzenlenen Bisiklet Turu, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlerin ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonda katılımcılar, Babadağ'ın doğal güzellikleri eşliğinde pedal çevirerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinliğe Babadağ Kaymakamı İlhan Kayaş, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Türk bayraklarıyla süslenen parkur boyunca ilerleyen vatandaşlar, hem spor yapmanın keyfini çıkardı hem de 19 Mayıs'ın taşıdığı milli mücadele ruhunu hep birlikte yaşattı.

Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekilirken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Samimi ve renkli görüntülere sahne olan organizasyonda gençlerin Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmasının önemine vurgu yapıldı.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediğimiz Babadağ Bisiklet Turu'nu yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Doğayla iç içe parkurumuzda pedal çevirerek hem bayram sevincini yaşadık hem de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledik. Etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza, gençlerimize ve emeği geçen kurumlarımıza teşekkür ediyor, 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşatmaya devam ediyoruz' dedi.