Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde kentin dört bir yanında proje, hizmet, çalışma ve yatırımlar Aydınlılar ile buluşturulmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Alamut, Kemer ve Yeniköy Mahallelerinde, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı'nda, A1 kanal yolunda, Paşa Yaylası'nda, Güneydoğu Otoyol Caddesi'nde, Zeytin Dalı, Batı Aydın, Doğu Aydın ve Sebahattin Ali Bulvarlarında, Aşağı Kayacık, Karahayıt, Balıkköy ve Kalfaköy Mahallelerinde, Didim ilçesinde 1001. ve Kamacı Caddelerinde, Adnan Menderes Bulvarı'nda ve Akbük Mahallesi'nde, Nazilli ilçesinde Hürriyet Caddesi'nde, Atatürk Bulvarı'nda, Çobanlar, Ocaklı, Haydarlı, Karahallı, Ovacık ve Doğandere Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde Kadir Efendi Caddesi'nde ve Karaçakal, Çavdar ile Mestanlar Mahallelerinde, Söke ilçesinde Fatih Caddesi'nde, Atburgazı, Ağaçlı, Köprüalan ve Güllübahçe Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Germencik ilçesinde Turanlar, Çarıklar, Dampınar, Yedi Eylül ve Tekin Mahallelerinde, Karacasu ilçesinde Fatih Rüştü Caddesi'nde, Karabağlar, Yaykın, Ataköy ve Yenice Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Cumayanı ve Gökkiriş Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde İncealan ve Kabaca Mahallelerinde, Karpuzlu ilçesinde Işıklar Mahallesi'nde, Kuşadası ilçesinde 3538., Vatan ve Atatürk Caddeleri ile muhtelif noktalarda, İncirliova ilçesinde Acarlar ile Sandıklı Mahalleleri arasında bulunan kanal yolunda, Erbeyli ve Dereağzı Mahallelerinde, Çine ilçesinde Kabalar, Harımık, Kavşit ve Kahraman Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Taşoluk Mahallesi'nde ve Koçarlı ilçesinde Birci Mahallesi'nde eş zamanlı çalışmalar sürdürülüyor. Kırsal mahallelerden kent merkezlerine kadar yol yapım, bakım ve yenileme uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Başkan Çerçioğlu, '17 ilçemizin tamamında alt ve üstyapı yatırımlarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyor, proje ve yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın' ifadelerini kullandı.