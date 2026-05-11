Eskişehir'de Bayburt Grup İnşaat tarafından ihalesi alınan kara yolunun yapımı sırasında bir mahallenin girişi toprakla kapatılırken, vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti anlatarak çözüm beklediklerini söylediler.

Eskişehir ile Alpu ilçesi arasından Bayburt Grup İnşaat tarafından ihalesi alınan 42 kilometrelik karayolunun yapımına devam ediliyor. Geçmişte birçok kazanın yaşandığı çift şeritli yol genişleterek ve ortadan refüjle ayrılarak bölünmüş yol inşa ediliyor. Çalışmalar sırasında Odunpazarı ilçesi Çavlum mahallesinin girişi kamyonlarla taşınan toprakla kapatıldı. Mahalleye girmek isteyen vatandaşlar yollarını kilometrelerce uzatarak evlerine ulaşmaya çalışıyor. Genellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla köy girişinin olmamasının satışlarını da olumsuz etklediğini, kurbanlık almak için gelenlerin mahalleye giriş yapamadığını anlattılar. Halk, yaşanan olumsuz hakkında Karayolları Genel Müdürlüğüne dilekçe yazarak yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep etti.

'Karayolları tarafından kapatıldı'

Mahalleye zor şartlar altından aracıyla giriş yapan Ali Arduş, 'Yol kapatılalı 10-15 gün oluyor. Köyümüze girebilmek için Sevinç Köyü'nden ya da Mutallip Mahallesi'nden dolanıp da geliyoruz. Buradan araç geçecek mi bilmiyoruz, daha yeni denedik. Hayvanlar ve bahçe var, ama köye girip çıkamıyoruz' dedi.