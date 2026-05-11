Afyonkarahisar'da Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Düzenlemeli ve Düzenlemesiz Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda tamamlandı.

Türkiye'nin 14 farklı ilinden 25 takımın katıldığı şampiyonada, genç sporcular halk oyunlarında düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorisinde performanslarını sergiledi. Müsabakalar sonucunda; düzenlemeli kategoride Bingül Erdem Anadolu Lisesi, düzenlemesiz kategoride ise Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupaları; Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, As Başkan Erol Daldaban ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.