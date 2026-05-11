Afyonkarahisar'daki Yedikapı Tabiat Parkı yolunda meydana gelen toprak kayması endişeye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Bolvadin ilçesi Kemerkaya bölgesinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle yamaçta büyük çaplı kayma meydana geldi. Yaşanan heyelan sonrası tabiat parkına ulaşım sağlayan yolun önemli bir bölümü toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.

Olayın ardından araçların geçiş yaptığı yol kullanılamaz hale gelirken, bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.