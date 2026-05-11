Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren yem satış ve depolama işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimin Emirdağ ilçesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerin ardından Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada ise 'Hayvan sağlığının korunması, güvenilir yem arzının sağlanması ve yem işletmelerinde mevzuata uygun faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla yem satış ve depolama işletmelerine yönelik denetim faaliyetleri il genelinde aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede Emirdağ ilçe müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından yem satış ve depolama işletmeleri ile işletme çevrelerinde denetim ve kontroller gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimlerde işletmelerin teknik ve hijyenik şartları, yemlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri, depolama alanlarının uygunluğu, izlenebilirlik kayıtları ve mevzuata uygunluk durumları titizlikle incelenmiştir. Ayrıca işletme yetkililerine yem güvenilirliği, hijyen kuralları, depolama süreçleri ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır' ifadelerine yer verildi.