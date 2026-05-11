Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde şap hastalığıyla mücadele çerçevesinde büyükbaş hayvanlardan kan örneği alınması çalışması yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili olarak Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada 'Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hastalıkların erken teşhis edilmesi ve aşılama programlarının etkinliğinin izlenmesine yönelik çalışmalar il genelinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerimiz tarafından 'Şap Aşısı Serosurvey' çalışmaları çerçevesinde büyükbaş hayvanlardan kan numuneleri alınmıştır.

Gerçekleştirilen çalışmalarda şap hastalığına karşı yürütülen aşılama uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi, hayvan hastalıklarının kontrol altında tutulması ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik saha çalışmaları titizlikle yürütülmüştür' ifadelerine yer verildi.