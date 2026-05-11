Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gedikevi köyünde çok sayıda vatandaşın katılımı ile yağmur ve bereket şükür duası gerçekleştirildi.

Her yıl düzenli ve geleneksel olarak yapılan yağmur ve şükür duasına köy halkı yoğun ilgi gösterdi. Köy halkı; öğlen namazının kılınmasının ardından imam eşliğinde ettikleri dua ile Allah'tan rahmet, bereket ve şifa dilendi.

'Bütün masrafı köylüler karşıladı'

Etkinlikle ilgili Gedikevi Muhtarı Tahir Dündar yaptığı konuşmasında, 'Biz bugün burada vatandaşların katılımı ile yağmur ve şükür duası yapmaktayız. Bereket ve şükür için eller semaya açıldı Organizasyon, köylünün yardımıyla yapıldı, bütün masrafı köylülerimiz karşıladı. Çevre köylerden de vatandaşlar etkinliğimize katıldılar. Etkinliğimize, yoğun katılımlar oldu ve ilgi gördü. Duamızı yaptıktan sonra, ortalama 800 kişiye kadar yemek verdik. Bu tür etkinliğimizi her sene geleneksel olarak yapıyoruz' dedi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. Duanın ardından misafirlere yemek ikram edildi