İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlılar kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Diyarbakır Çermik, Çüngüş ilçesi Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zeytinburnu Şubesinin organize ettiği etkinliğe çok sayıda Çermik ve Çüngüşlü katıldı . Dernek Başkanı Mustafa Sav, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada gurbette yaşayan, memleket hasreti çeken hemşehrileri bir araya getirerek, azda olsa memleket özlemlerini gidermeye çalıştıklarını söyledi. Sav, ''Tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağladık. Böylelikle toplumsal dayanışmayı canlandırmak istedik. Her zaman her konuda hemşehrilerimizin yanındayız'' dedi.