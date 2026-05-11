Anadolu Üniversitesi Koral Çalgan Salonu'nda düzenlenen 'Sınıf Konseri' etkinliğinde lise çağındaki genç piyanistler, sergiledikleri performansla müzikseverlerden tam not aldı.

Anadolu Üniversitesi Koral Çalgan Salonu, Doç. Dr. Çağdaş Alapınar Gençay'ın öncülüğünde gerçekleştirilen 'Sınıf Konseri' isimli piyano konserine ev sahipliği yaptı. Müzikseverlerin salonu tamamen doldurduğu etkinlikte, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan genç yetenekler dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi.

'Çok renkli bir programdı'

Konser sonrası organizasyonun içeriği ve amacı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Çağdaş Alapınar Gençay, programın farklı dönemleri kapsayan zengin bir repertuvara sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Bu program çok renkli bir programdı. Barok dönemden Bach, klasik dönemden Mozart ve Beethoven, romantik dönemden ise Chopin ve Rachmaninoff gibi çeşitli dönemlerden bestecileri dinledik. Farklı sınıflardan öğrencilerin katılımı programı daha da renkli bir hale getiriyor. Öğrencilerimiz yıl sonu sınavlarında bu kalemlerin hepsinden eserler çalıyorlar; dolayısıyla bu konserler onlar için aynı zamanda bir genel prova niteliği taşıyor.'

'Beethoven'ın Waldstein sonatını seslendirdim'

Sahne alan öğrencilerden 17 yaşındaki Deniz Mısdılıoğlu ise 8 yıldır aynı kurumda eğitim aldığını belirterek, 'Yaklaşık 8 yıldır Çağdaş Alapınar Gençay'ın öğrencisiyim ve 12. sınıfta eğitimime devam ediyorum. Bu süreçte hocamla birlikte ikincilikler, üçüncülükler, özel jüri ödülleri ve mansiyon ödülleri gibi birçok başarıya imza attık. Bugün burada Rachmaninoff'un Opus 39 setinden 5. étüdü çaldım ve aynı zamanda Beethoven'ın Waldstein sonatını seslendirdim. Çok keyif aldığım bir etkinlik oldu.'