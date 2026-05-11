Bursa Kahve Festivali, Osmangazi'de üç gün boyunca Bursalıları kahve ve müzikle buluşturdu. Büyük ilgi gören festival, Pinhani konseriyle sona erdi.

Osmangazi Belediyespor'un katkıları ve Opus FS iş birliğiyle üç gün boyunca düzenlenen Bursa Kahve Festivali, birbirinden özel sanatçıları ağırladı. Festival alanında kurulan stantlarda kahve tutkunları, farklı demleme yöntemleriyle hazırlanan özel kahvelerin tadını çıkarırken, akşam saatlerinde sahne alan sanatçıların konserleriyle de keyifli anlar yaşadı.

Kahve tutkunları ile müzikseverleri buluşturan Bursa Kahve Festivali'nin son gününde RednBlack, Tuana ve Pinhani sahne aldı. Sevilen sanatçılar, performanslarıyla festivale yakışır bir kapanış yaparak izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Konser öncesinde festival alanını ziyaret eden Başkan Erkan Aydın, Pinhani grubunun solisti Sinan Kaynakçı ile bir araya geldi. Başkan Aydın, sevilen sanatçıya Bursaspor atkısı hediye ederek sohbet etti.

'Bu tabloyu görmekten büyük mutluluk duyduk'

Konser öncesinde sahneye çıkarak Bursalılara seslenen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Kahve Festivali'nin bu yıl ilk kez düzenlendiğini kaydetti. Festivale gösterilen yoğun ilginin ve alınan güzel geri dönüşlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Aydın 'Bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Festivalimizi her gün yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Her yaştan vatandaşımızın burada bir araya gelmesi bizler için çok değerli. Gençlerimiz ve ailelerimiz çocuklarıyla birlikte festivalimize katıldı. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatını kaybeden annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anne adaylarımızın da Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde anayı da rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Gençlerimizin enerjisini, mutluluğunu ve umut dolu bakışlarını gördükçe bizler de daha güzel işler üretmek adına büyük bir motivasyon kazanıyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı şimdiden kutluyorum.' şeklinde konuştu.