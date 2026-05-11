Bursa'da seyir halindeki aracın sunroofundan çıkarak tavanına oturan iki şahıs, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri sürücüye toplam 25 bin TL ceza uyguladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde iki şahıs, seyir halindeki aracın sunroofundan çıkarak tavanına oturdu. Trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen şahıslar, hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen trafik polisleri, araç sürücüsünü tespit etti. Yapılan incelemede sürücüye farklı maddelerden toplam 25 bin TL idari para cezası uygulandı.