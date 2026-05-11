Kars'ta park halinde bulunan tüplü bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Kars merkez Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede park halinde bulunan tüplü araçtan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.