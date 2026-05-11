Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Geleneksel Çocuk Oyunları kapsamında ortaokulların katılımıyla düzenlenen müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler hem kıyasıya mücadele etti hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Yenipazar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona ilçedeki ortaokul öğrencileri katıldı. Gün boyu süren etkinliklerde öğrenciler, geleneksel çocuk oyunlarında yeteneklerini sergilerken dayanışma, paylaşım ve takım ruhunu da doyasıya yaşadı. Müsabakaların ardından dereceye giren ve katılım sağlayan öğrencilere madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Emrullah Çolak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dursun Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özarslan, Emniyet Amiri Hacı Ali Katman ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri katıldı.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli anlayışıyla çocuklarımızın bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm yönetici, öğretmen, antrenör ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verildi.