Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler deprem riski nedeniyle yıkılıp kiralık bir binada hizmet veren kütüphanenin önünde sabahın ilk ışıklarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genelgesiyle Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin 2023'te boşaltılmasının ardından Yüksekova Halk Kütüphanesi İpekyolu Caddesi üzerindeki kiralık bir binaya taşınmıştı. Ancak aradan geçen zamana rağmen yeni bina için somut bir adım atılmaması, ilçedeki binlerce öğrenciyi etkiledi. Kütüphane yönetimi ve personelinin özverili çalışmasıyla üye sayısı rekor düzeye çıkarken, kütüphanenin fiziki şartlarının mevcut talebi karşılamadığı ifade edildi. 200 kişilik kapasiteye sahip olan kütüphane binası önünde sabah saatlerinde ders çalışmak için bekleyen öğrenci sayısı 500'e ulaşıyor. İçeride yer bulamayan yaklaşık öğrenciler, her gün kütüphane kapısından geri dönmek zorunda kalıyor. Öğrenciler, fiziki alan darlığı nedeniyle yaşanan bu mağduriyetin giderilmesini bekliyor.

'Eski kütüphanemiz hepimize yetiyordu'

Öğrenciler, yeni yapılacak projedeki 'küçültme' kararına da tepki gösterdi. İlk planlamada 6 bin metrekare olarak öngörülen kütüphanenin daha sonra 4 bin metrekareye düşürülmesine tepki gösteren gençler, karardan dönülmesini istiyor. Öğrencilerden Selim Akkuş, 'Eski kütüphanemiz hepimize yetiyordu. Deprem nedeniyle yıkıldı, hak veriyoruz ama yerine yenisi yapılmadı. Şimdi kiralık binada 200 kişilik yere 500 kişi geliyoruz. Sabahın köründe gelip kuyruğa giriyoruz, yine de yer bulamayıp eve dönen arkadaşlarımız oluyor. Biz sadece okumak istiyoruz, bu duruma artık bir çözüm bulun' dedi.