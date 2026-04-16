Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan Toroslar 19 Mayıs İlkokulu, “Maarif’in Kalbinde Çocuk” etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Okul bahçesinin adeta bir şenlik alanına dönüştüğü programda öğrenciler, hem geçmişin izlerini taşıyan değerlerle buluştu hem de geleceğin becerileriyle tanıştı.

Etkinlikler, öğrencilerin hazırladığı renkli halk oyunları gösterisiyle başladı. Kültürel zenginliğin sahneye taşındığı gösterinin ardından program, çağın gerekliliklerini yansıtan uygulamalarla devam etti. STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) istasyonlarında kurulan oyun ve etkinlik alanları, öğrencilerin problem çözme, üretkenlik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalarla büyük ilgi gördü.

Programın devamında gerçekleştirilen geleneksel çocuk oyunları bölümü ise etkinliğe ayrı bir renk kattı. Öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş oyunları deneyimleyerek hem eğlendi hem de kültürel mirasla doğrudan temas kurma imkânı buldu. Bu bölüm, geçmişten günümüze uzanan oyun kültürünün yaşatılması açısından önemli bir kazanım sundu.

Gün boyu süren etkinliklerde öğrencilerin ortaya koyduğu performanslar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel yaklaşımını yansıttı. Millî ve manevi değerlerle modern bilimi bir araya getiren bu eğitim anlayışı çerçevesinde, öğrenciyi merkeze alan ve “erdemli insan” yetiştirmeyi hedefleyen vizyon bir kez daha vurgulandı.

Programa, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.