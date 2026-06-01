Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik yarışmalarda elde ettikleri başarıları ve geliştirdikleri projeleri Başkan Vahap Seçer'e tanıtırken, Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi destek ve moral aldı.

Büyükşehir Belediyesi MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve 'MaestRobot Robotics Competition & Festival'i kapsamında başarı elde eden öğrenciler, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi. Başkan Seçer'e projelerini tanıtan öğrenciler, robotu hem anlattı hem de uygulamalı olarak gösterdi. Seçer, öğrencilere güven duyduğunu belirtirken nice başarılara imza atmaları adına temennide bulundu. Çocuklar ise MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde tüm çocukların eğlenerek öğrendiğini ve çok verim aldıklarını belirterek Seçer'e teşekkürlerini sundu.

Çocukların anlattıklarını dinleyen Seçer, öğrencilerden Cesur Ali Kaplan'ın 'İnsanların güvenini nasıl kazandınız?' sorusu üzerine, 'İnsanların güveni kazanabilmek için onlara yalan söylemeyeceksiniz. Söz verdiğiniz hizmetleri yerine getireceksiniz. Gelişen olaylarda doğru neyse vatandaşı o şekilde bilgilendireceksiniz ve onları mutlu edecek hizmetler yapacaksınız. Tüm bunların ardından vatandaş da 'Başkanımız bizim için iyi olan şeyleri yapar. Biz başkanımıza güveniyoruz' diyecek' dedi.

Mercan'ın küçük mucitlerinden büyük başarı

Bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdüren MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukları erken yaşta üretim, robotik kodlama ve mühendislikle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin eğitim odaklı projeleri sayesinde öğrenciler, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişirken ulusal ve uluslararası platformlardaki temsiliyet ve elde ettikleri başarılarla Mersin'in gururu oluyor. Bu kapsamda, MaestRobot Robotics Competition & Festival'inde LEGO Line kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan, Yavuz Selim Çiftçi ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikinci olurken Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında üçüncülük elde etti. Bu başarıyla öğrenciler, Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Beyaz zemin üzerindeki siyah çizgiyi sensörlerle takip ederek parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamaya dayanan yarışmada öğrenciler, robot tasarımı, yazılım ve problem çözme konularındaki yetkinlikleriyle öne çıktı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılan çok sayıda takım arasında elde edilen bu derece, öğrencilerin mühendislik alanındaki gelişimini ortaya koydu.

Öte yandan, yarışmanın Girişimcilik Robotik Teknolojileri kategorisinde ortaokul Mercan takımı öğrencileri Demirkan Münker, Uras Sıvacı ve Umut Göçer de görme engellilere yönelik geliştirdikleri rehber robot prototipini jüriye sundu. Sosyal fayda odaklı bu proje, jüri üyelerinin dikkatini çekerken öğrencilere önemli bir deneyim kazandırdı.

Öğrencilerden Umut Göçer, robot hakkında detaylı bilgi verdi ve Başkan Seçer de robotu deneyimledi. Ziyaret, Başkan Seçer'in çocuklara Nutuk kitabını hediye etmesinin ardından sona erdi.