Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'ta baştan sona yenilenen Ali Samsa Karamehmet Spor Salonunda çalışmaların sonuna gelindi. Modern spor alanlarıyla donatılan tesis, çocuklar, gençler ve vatandaşlara uzun yıllar hizmet verecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan ve yeni adıyla Ali Samsa Karamehmet Spor Salonu olarak hizmet verecek tesiste yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında basketbol sahası, jimnastik salonu, soyunma alanları, toplantı salonları ve diğer bölümler modernize edilerek vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi.

'Tarsus'a uzun yıllar hizmet edecek nitelikli bir spor tesisi kazandırdık'

Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan inşaat mühendisi Damla Aygül, yenilenen tesis hakkında bilgi vererek, tesisin yaklaşık bin 176 metrekarelik yapı alanına sahip olduğunu söyledi. Aygül, 'Tesiste 766 metrekarelik kapalı basketbol sahası, jimnastik salonu, kadın ve erkek soyunma alanları, engelli WC, toplantı salonu, teknik odalar, müdür odası ve mutfak gibi birçok bölüm yenilenerek daha modern ve kullanışlı hale getirildi' dedi. Tesisin Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer aldığını ifade eden Aygül, spor salonunun Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulmak amacıyla kiralandığını kaydetti.

Yapılan çalışmaların temel hedefinin çocukların, gençlerin ve vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli alanlarda spor yapabilmesi olduğunu vurgulayan Aygül, 'Amacımız, gençlerin, çocukların ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve modern spor alanlarında hizmet almasını sağlamak ve Tarsus'a uzun yıllar hizmet edecek nitelikli bir spor tesisi kazandırmak' ifadelerini kullandı.