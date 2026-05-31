Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yürüttüğü 'Altın Kovan Projesi' kapsamında arıcılara yönelik desteklerini sürdürüyor.

Projenin ikinci yılında, geçen yıl destek verilen üreticilerden alınan kovanlar yeni üreticilere aktarılırken, Tarsus Karabucak Ormanında düzenlenen programda arılı kovan, arı besini, sulama borusu ve tarımsal makine-ekipman destekleri teslim edildi.

Programda konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hamit Mert Avcı, üretime ve emeğe verilen desteğin belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, tarımsal destek projelerinin aynı zamanda birer vizyon projesi olduğunu söyledi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu ise 2025 yılında başlatılan proje kapsamında 40 arı yetiştiricisine kişi başı 30 arılı kovan ve 90 kilogram arı besini desteği sağlandığını ifade etti. Toplamda bin 200 arılı kovan ve 3 bin 600 kilogram arı besini dağıtıldığını kaydeden Şahutoğlu, dağıtılan kovanların yarısındaki arıların geçen yıl projeden yararlanan üreticiler tarafından üretildiğini belirtti. Bu sayede yaklaşık 1 milyon 680 bin liralık tasarruf sağlandığını vurgulayan Şahutoğlu, projenin sürdürülebilir bir model oluşturduğunu dile getirdi.

Şahutoğlu ayrıca, 2019 yılından bu yana kent genelinde 552 bin metreden fazla sulama borusu desteği sağlandığını, Tarsus'a ise bu yıl 8 bin 186 metre çelik ve HDPE sulama borusu teslim edildiğini söyledi. Kooperatiflere yönelik makine-ekipman desteklerinin de sürdüğünü belirten Şahutoğlu, Mersin genelinde bugüne kadar 963 adet tarımsal makine ve ekipman dağıtıldığını ifade etti.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, projenin başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, dağıtılan kovanların üreticilere önemli verim sağladığını ve uygulamanın Türkiye'ye örnek olacak nitelikte olduğunu söyledi.

Destekten yararlanan üreticiler de Büyükşehir Belediyesinin sağladığı katkıların üretimi artırdığını, kırsalda yaşayan vatandaşları üretime teşvik ettiğini ifade ederek desteklerin devam etmesini istedi. Arıcılar, özellikle gençlerin ve kadınların üretime katılımına katkı sağlayan projenin kırsal kalkınma açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.