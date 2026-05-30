Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Kuşaktan Bir Kuşağa' konserinde, emeklilerden oluşan koro sahne aldı. Türküler, marşlar ve unutulmaz eserlerin seslendirildiği geceye vatandaşlar Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen konserde, Büyükşehir Emekli Evi üyelerinden oluşan 'Türkülü Yürekler Korosu' sahne aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestra Şefi Erdal Koşar yönetimindeki konserde, türküler ve marşlar salonu dolduran sanatseverlerle birlikte seslendirildi.

Konserde, Zülfü Livaneli'nin 'Merhaba', 'Yiğidim Aslanım' ve 'Güneş Topla Benim İçin' eserleri yoğun alkış alırken, Nazım Hikmet'in 'Karlı Kayın Ormanı', Sabahattin Ali'nin 'Leylim Ley' ve 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' türküleri de dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Geceye damga vuran anlardan biri ise Edip Akbayram'ın 'Hasretinle Yandı Gönlüm' eserinin vatandaşlarla birlikte hep bir ağızdan söylenmesi oldu.

Konserin açılışında konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Büyükşehir Belediyesinin emeklilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, 'Yıllarca ailesine ve ülkesine emek veren emeklilerimizin mutlu olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hülya Toy Günel ise emekliliğin üretimden kopmak anlamına gelmediğini ifade ederek, 'Emeklilik hayatın tadını çıkarmak ve tecrübeleri paylaşmaktır. Türkülerimiz geçmişimizi geleceğe bağlayan en önemli değerlerimizden biridir' diye konuştu.

Türk Müziği Orkestra Şefi Erdal Koşar da yaklaşık 7-8 aydır konsere hazırlandıklarını belirterek, repertuvarı farklı ezgilerle zenginleştirdiklerini söyledi.

Konsere katılan vatandaşlar gece boyunca duygu dolu ve coşkulu anlar yaşadıklarını ifade ederken, program sonunda Büyükşehir Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Kent Orkestrası sanatçıları tarafından 'Ey Özgürlük' şarkısı seslendirildi. Vatandaşlar da Türk bayraklarıyla şarkıya eşlik ederek geceyi büyük bir coşkuyla tamamladı.