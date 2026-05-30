Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kent genelindeki kurban kesim alanlarında kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 13 ilçede kurban kesimlerinin ardından oluşabilecek çevre kirliliği ile sinek, haşere ve larva gibi vektör kaynaklı sorunların önüne geçmek amacıyla yoğun mesai yaptı. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözlerle yıkama çalışmaları yapılırken, süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği gerçekleştirildi. Çöp konteynerleri ile rögarlarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları sürdürülürken, ekipler bayram boyunca kesim noktalarında hijyenin korunması için görev aldı.

Bu yıl vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirebilmesi amacıyla toplam 22 kesim noktasında hizmet verildi. Mersin merkez, Çamlıyayla, Mut, Gülnar ve Anamur'daki 5 mevcut mezbahaya ek olarak merkezde 4, Tarsus'ta 6, Erdemli'de 2, Silifke, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar'da ise birer mobil kesim ünitesi kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Kutkan, bayram boyunca çevre temizliği ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, 'Kent genelinde 5 mezbaha ve 17 mobil kesim ünitesinin çevre temizliğini ve ilaçlama hizmetlerini gerçekleştirdik. Arazözlerle yıkama, süpürge araçlarıyla çevre temizliği yaptık. Rögarların ve çöp konteynerlerinin hem temizliğini hem de ilaçlamasını gerçekleştirdik' dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Kutkan, çöplerin poşetli ve ağzı kapalı şekilde konteynerlere bırakılmasını isteyerek, oluşabilecek sorunlar için Alo 185 Teksin üzerinden belediyeye ulaşılabileceğini kaydetti.