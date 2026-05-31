Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Mersin'e gelenler 9 günlük bayram tatilini dolu dolu geçirirken, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de 9 günlük bayram tatili ile deniz sezonu açıldı. Erdemli'de bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi başta olmak üzere merkez ve ilçelerdeki sahillerde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Havaların ısınmasıyla birlikte 9 günlük bayram tatilini değerlendiren aileler, sığ denizi ve kumsal alanlarının yoğunluğu olan bölgeleri tercih etti. Yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla birlikte denize girenler yoğun kalabalık oluşturdu. Bazı aileler gezi tekneleriyle Kızkalesi turu yaparken çocukların dondurma şovlarıyla eğlenceli anlar yaşadı.

Arkadaşlarıyla tatile gelen kuma gömülen Osman Çeliktaş, kumdan çeşitli figürler yaptıklarını anlattı. Mersin'e bir haftalığına tatile geldiklerini belirten Salih Kuzu,' Tatil çok güzel, buralar çok güzel beğendik. Her şey güzel gidiyor. Her taraf kalabalık bayramdan dolayı, her taraf tıklım tıklım dolu. Yarın kısmet olursa dönüyoruz' dedi.

Mersin'in güzel olduğunu ve kano ile denize açılıp döndüklerini belirten Çiğdem Aytuğ ise, denizin kalabalık olduğunu söyledi.

'Güzel bir tatil oldu'

Bayram tatilinin 9 gün olmasının hem tatilciler için hem de turizmciler için iyi olduğunu belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan,' Bayram tatili 9 gün olunca herkes tatile çıktı. İyi bir doluluk yaşadık, çok güzel geçti. Gelen misafirlerimiz hepsi memnun. Valimizin sayesinde güvenlik güçleri de burada mükemmel tedbirler aldılar. Gerçekten güzel bir tatil oldu' diye konuştu.

Kurban Bayramı'yla beraber sezonu açmış olduklarını da anlatan Çalışkan,' Gelin kumumuzu, denizimizi görün. Burada 1 yaşındaki çocuk bile denize girer. Deniz sıfırdan başlayıp 100 metre diz boyu gidiyor. Fiyatlarımız da Bodrum'a, Marmaris'e, Fethiye'ye, Antalya'ya göre üçte bir civarında. Biz onlardan çok ucuzuz ve denizimiz de oralarda yok' ifadelerini kullandı.