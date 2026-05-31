Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 28 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Tarsus Doğa Parkı, bayram tatilinde hem Mersin'den hem de çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Doğal yaşam alanlarına uygun şekilde korunan yüzlerce hayvan türünü yakından görme fırsatı bulan ziyaretçiler, aileleriyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirdi.

Bayram tatilini değerlendirmek için Adana'dan gelen ziyaretçilerden Çilem Yalım, parkın temizliği ve hayvanların ziyaretçilere yakın konumda bulunmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, daha önce ziyaret ettiği bazı hayvanat bahçelerine göre Tarsus Doğa Parkını daha başarılı bulduğunu söyledi.

Bir diğer ziyaretçi İrem Mayaoğlu ise parkın temiz ve düzenli olduğunu ifade ederek, hayvanların sağlıklı göründüğünü ve çocuklarının geziden büyük keyif aldığını dile getirdi.

Doğa Parkını ziyaret eden veteriner hekim Fevzi Yavuz da hayvanların genel sağlık durumunu olumlu değerlendirdi. Park içerisindeki sosyal alanların ziyaretçiler için avantaj sağladığını kaydeden Yavuz, tesisin temizliğine dikkat çekti.

Tarsus Doğa Parkı Veteriner Teknikeri Gizem Şahin ise bayram süresince yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandığını belirterek, özellikle yeni doğan lemurlar, babun maymunları ve beyaz geyiklerin çocuklardan büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Hayvanların yaşam alanlarının doğal koşullara uygun şekilde düzenlendiğini ifade eden Şahin, yaz aylarında sıcak havanın etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Şahin ayrıca park içerisinde kafe ve çocuk oyun alanlarının da bulunduğunu, ailelerin gün boyunca keyifli vakit geçirebildiğini sözlerine ekledi.