Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmet veren kafeler, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sahil şeridindeki kafeler, hem Mersinlilerin hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Akdeniz manzarası eşliğinde hizmet veren kafeler, uygun fiyatları ve zengin menüleriyle bayram tatilinde dolup taştı. Vatandaşlar, aileleri ve yakınlarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, işletmelerin sunduğu kaliteli hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.

Denizkızı Turizm A.Ş. Saha Koordinatörü Zeynep Kütük, bayram süresince yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşadıklarını belirterek, farklı konseptlerle misafirleri ağırladıklarını ve yüksek memnuniyet oranlarına ulaştıklarını söyledi.

Şehir dışından gelen ziyaretçiler ise özellikle Panayır Kafenin manzarası, atmosferi ve uygun fiyatlarıyla öne çıktığını ifade ederek, sahil düzenlemeleri ve sosyal alanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.