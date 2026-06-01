Tarsus Belediyesi, kent genelindeki yeşil alanların bakım ve temizliğinde kullanılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü envanterine paletli çalı ve ot biçme makinesi kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle eğimli, engebeli ve ulaşılması güç alanlarda etkin çalışma imkanı sunan makine, paletli yürüyüş sistemi ve uzaktan kumanda özelliğiyle dikkat çekiyor. Geniş kesim kapasitesi ve ayarlanabilir biçme sistemi sayesinde yoğun yabani ot, çalı ve yüksek bitki örtüsünün temizliğinde kullanılacak ekipmanın, personel güvenliğine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni makinenin park ve bahçelerde yabani ot temizliği, yol ve dere kenarları ile boş arazilerde yürütülen bakım çalışmalarında görev alacağı belirtildi. Ekipmanın ayrıca yaz aylarında yangın riski oluşturan kuru otların kontrollü biçiminde de kullanılacağı ifade edildi.

Makinenin hizmete alınmasıyla birlikte geniş alanlardaki bakım çalışmalarının daha kısa sürede tamamlanmasının amaçlandığı kaydedildi. Özellikle zorlu arazi koşullarında sağladığı hareket kabiliyeti sayesinde saha çalışmalarının daha güvenli ve verimli şekilde yürütülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, belediyenin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürdüğünü belirterek, teknolojiyi belediyecilik hizmetlerinin önemli bir parçası haline getirdiklerini söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana mali yapıyı güçlendirerek birçok birime yeni araç ve ekipman kazandırdıklarını ifade eden Boltaç, 'Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesine kattığımız paletli çalı ve ot biçme makinesi özellikle yaz döneminde aktif olarak kullanılacak. Teknolojik yatırımlar sayesinde saha çalışmalarımızı daha hızlı ve verimli şekilde sürdürüyoruz' dedi.

Kent genelinde hizmet kalitesini artıracak her yatırımı önemsediklerini vurgulayan Boltaç, yeni ekipmanın Tarsus'a hayırlı olmasını diledi.