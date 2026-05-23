Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Betül Akyürek ve Gülce Okuyan, Scratch Cup 2026 Kodlama Yarışması’nda “En İyi Senaryo” kategorisinde Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinde yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmada yaratıcı senaryoları ve başarılı kodlama çalışmalarıyla birincilik elde eden öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Mersin Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Uçar’dan Tebrik

Ziyarette İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Uçar, Türkiye birincisi olan öğrencileri ve öğretmenlerini makamında ağırladı. Öğrencileri tek tek tebrik eden Uçar, elde edilen başarının ilçedeki eğitim kalitesinin ve öğrencilerin potansiyelinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ali Uçar, “Bu başarılar, doğru rehberlik ve emekle nelerin başarılabileceğini gösteriyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Geleceğimizi kodlayan gençlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Başarı Hikâyesi Paylaşıldı

Ziyaret sırasında öğrenciler Betül Akyürek ve Gülce Okuyan, yarışma sürecinde hazırladıkları projeyi ve geliştirdikleri senaryo fikrini İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Uçar’a anlattı. Öğretmenleri ise sürecin planlanması, öğrenci gelişimi ve destekleyici eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uçar, öğrencilerin çalışmalarını dikkatle inceleyerek başarılarından dolayı kendilerini ayrıca tebrik etti ve eğitim hayatlarında yeni projelere imza atmalarını temenni etti.