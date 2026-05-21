Türk savunma sanayi şirketi STM tarafından geliştirilen KARGU vurucu İHA'ları, EFES-2026 Tatbikatı kapsamında sürü zekâsı altyapısıyla koordineli şekilde görev icra ederek belirlenen hedeflere eş zamanlı taarruz gerçekleştirdi. STM, gerçekleştirilen faaliyetin 'dünya askeri literatüründe bir ilk' olduğunu açıkladı.

STM'nin geliştirdiği KARGU vurucu İHA'ları, İzmir Seferihisar Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatı'nın gece safhasında görev aldı. 50 ülkeden 10 binden fazla personelin katıldığı tatbikat kapsamında 20 adet KARGU, sürü zekâsı altyapısıyla koordineli şekilde belirlenen hedeflere eş zamanlı saldırı düzenledi.

'Canlı mühimmatlı sürü harekâtı' vurgusu

STM'nin açıklamasına göre, tamamen milli algoritmalar ve dağıtık mimariye sahip sürü zekâsı ile donatılan 20 adet KARGU, tek bir operatörün kontrolünde havalanarak hedef bölgeye otonom intikal gerçekleştirdi. Tatbikatın fiili atışlı safhasında görev yapan KARGU sürüsünün, hedefleri otonom şekilde tespit ve sınıflandırdığı, sürü zekâsı sayesinde birbirleriyle gerçek zamanlı haberleşme ve hedef paylaşımı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, anti-personel harp başlığı taşıyan İHA'ların eş zamanlı satürasyon saldırısı gerçekleştirerek hedefleri başarıyla vurduğu kaydedildi. STM, söz konusu operasyonun 'dünya askeri literatüründe bir tatbikat sırasında canlı mühimmatlı bulutaltı İHA'lar ile sürü harekâtı icra edilen ilk faaliyet' olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

'Dünya savunma tarihinde bir ilki gerçekleştirdik'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise açıklamasında, 'Ocak 2026'da Ankara'da gerçekleştirdiğimiz başarılı saha testlerinin ardından, bugün Türkiye'nin en prestijli tatbikatı EFES-2026'da bu kabiliyeti bir adım öteye taşıyarak dünya savunma tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. 20 adet KARGU'dan oluşan sürümüzün, tam otonom şekilde hedeflerini imha etmesi, sadece STM için değil Türk savunma sanayii için bir gurur vesilesidir. Dünyada ilk kez bu ölçekte bir sürü drone saldırısının tatbikat ortamında başarıyla icra edilmesi, ülkemizin savunma teknolojilerindeki öncü konumunu daha da güçlendirmiştir. Bu operasyonla, sürü zekâsı ve otonom sistemler alanında dünyada takip eden değil, standart belirleyen ve ilki gerçekleştiren bir ülke olduğumuzu kanıtladık. Oyun değiştirici teknolojilerimizle dünyada ilkleri başarmaya, kahraman Ordumuzun gücüne güç katmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

STM'nin sürü zekâsı kabiliyetleri

STM'nin sürü zekâsı mimarisinin merkezi bir kontrol birimine bağımlı olmadan çalıştığı belirtilirken, sistemde yer alan her bir İHA'nın görev kararlarını kendi alabileceği ifade edildi. Açıklamada, sürü içindeki İHA'ların hedef tespiti, paylaşımı ve önceliklendirmesi yapabildiği, görev sırasında sürüye yeni İHA eklenip çıkarılabildiği ve farklı alt görevlerin icra edilebildiği kaydedildi.