Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Tütün Kontrolü Sempozyumu' düzenlendi.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen sempozyumda tütün kontrolü konusunda uzman isimler sunum yaptı. Oturum başkanlığını Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aydın Yılmaz ve Göğüs Hastalıkları Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Pınar Ergün'ün yaptığı sempozyuma ilgi oldukça yoğun oldu. Başhekim Prof. Dr. Aydın Yılmaz, yaptığı konuşmada sempozyumun öneminin altını çizerek, katılımcılara teşekkür etti.

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'nın emekli hocalarından Prof. Dr. Nazmi Bilir, ''Tütün Kontrolü Neden Gereklidir'' konulu sunumunu gerçekleştirdi. Halk sağlığı alanında yürüttüğü çok yönlü çalışmalarıyla Türkiye'de koruyucu sağlık politikalarının şekillenmesinde öncü rol üstlenen ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyeliği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörlerinin Önlenmesi Kontrolü ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Toker Ergüder de 'Tütün Kontrolü Konusunda Uluslararası Düzenlemeler'' konulu sunum yaptı. 22. ve 23. dönem Trabzon, 24. dönem Ankara milletvekili, Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurucu rektörü ve kapalı alanlarda sigaranın yasaklanmasının önderi olan Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ''Tütün Kontrolünde Ulusal Mevzuat'' konulu sunumunu yaptı. Çeşitli ikramların olduğu kısa bir aranın ardından yıllardır tütün ve tütün bırakma konusunda mücadele veren hastanenin Tütünle Mücadele ve Türün Bırakma Polikliniği sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Burcu Cirit 'Sigara Bırakma Uygulamalarında İlaçlar'' konulu sunumunda katılımcılara bilgiler verdi. Göğüs hastalıkları ve özellikle tütünün bırakılması konusunda ciddi mücadeleler vermiş bir isim olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Sönmez ise, 'Sigara Bırakmada Davranış Terapisi'' başlığıyla sunumunu gerçekleştirdi.

Sempozyum hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.