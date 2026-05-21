Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, Ankara'da Kurban Bayramı öncesi şehirler arası dinlenme tesislerinde denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Haksız fiyat artışlarına yönelik denetimler yapan ekipler, Ankara'da bulunan Kocalar Dinlenme Tesisi içerisindeki markette ve restoranda incelemelerde bulundu. Denetimlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere çeşitli ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırılırken, ürün etiketleri ile fiyat değişim tarihleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca stok durumu, gramaj bilgileri ve fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin incelemeler gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların bayram öncesinde mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. Ayrıca kurallara aykırı uygulama tespit edilmesi halinde işletmelere idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.