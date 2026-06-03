Mersin Üniversitesi, Center for World University Rankings (CWUR) tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması’nda önemli bir başarıya imza attı. Dünya genelinde değerlendirilen 21 bin 291 üniversite arasında 1.448’inci sırada yer alan üniversite, böylece dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk yüzde 6,9’luk dilime girmeyi başardı.

CWUR 2026 verilerine göre Mersin Üniversitesi, Türkiye’de sıralamaya giren üniversiteler arasında 23’üncü sırada yer aldı. Üniversite ayrıca araştırma performansı kategorisinde dünyada 1.393’üncü sıraya yükselerek bilimsel üretim ve akademik başarıdaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Dünya üniversitelerini eğitim kalitesi (%25), mezun istihdamı (%25), öğretim üyesi niteliği (%10) ve araştırma performansı (%40) kriterlerine göre değerlendiren CWUR sıralamalarında en yüksek ağırlığa sahip olan araştırma performansı; bilimsel yayın sayısı, yüksek etkili yayınlar, atıf etkisi ve araştırma üretkenliği gibi göstergeler üzerinden ölçülüyor.

ASYA’DA 541’İNCİ SIRADA

Bölgesel değerlendirmede de dikkat çeken bir sonuç elde eden Mersin Üniversitesi, CWUR 2026 Asya Bölgesel Sıralaması’nda 541’inci sırada yer alarak kıta genelindeki rekabetçi konumunu korudu.

REKTÖR YAŞAR: “KÜRESEL KONUMUMUZU DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ”

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede araştırma ve bilimsel üretim odaklı çalışmaların uluslararası sıralamalara yansımasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaşar, “Üniversitemizi sadece bilgiyi aktaran değil, evrensel ölçekte bilim üreten bir araştırma üniversitesi haline getirme hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası platformlarda karşılık bulması büyük bir gurur kaynağıdır. Dünyadaki 21 bini aşkın üniversite arasında ilk yüzde 7’lik dilimde yer almak, akademisyenlerimizin özverili çalışmalarının ve üniversitemizin bilimsel potansiyelinin önemli bir göstergesidir. Araştırma odaklı gelişimimizi sürdürerek uluslararası iş birliklerimizi artırmaya ve bilimsel üretim kapasitemizi daha da güçlendirmeye kararlıyız” dedi.

Yaşar, başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.