Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, okullara yönelik saldırılara ilişkin paylaşımının ardından adliye ve yargı makamlarını hedef alan ifadeler kullandığı iddia edilen C.D. gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre C.D., sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son günlerde okullara yönelik saldırı iddialarına değinerek, bu tür eylemlerin hedefinin eğitim kurumları yerine yargı makamları olması gerektiği yönünde ifadeler kullandı. Paylaşımında İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve İslahiye Sulh Ceza Hakimliği'ni hedef alan sözler sarf ettiği, ayrıca kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eder nitelikte değerlendirmelere yer verdiği belirtildi.

Söz konusu paylaşımın ardından güvenlik güçleri harekete geçerek C.D. hakkında 'suçu ve suçluyu övme' ile 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçlarından soruşturma başlattı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.