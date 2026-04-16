Antalya'nın Aksu ilçesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan eğitim programı başarıyla tamamlandı. Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara katılan 19'u kadın 47 çoban, eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, göreve başlamasının ardından ilçede küçükbaş hayvancılığın sınırlı da olsa önemli bir potansiyel taşıdığını tespit ettiklerini belirtti. Bu alanda üretimin güçlendirilmesi amacıyla çobanlara yönelik eğitim ve sertifikasyon sürecini başlattıklarını ifade eden Boğatimur, yapılan çağrıya 50 kişinin başvurduğunu söyledi.

'Çobanlarımızın yoğun iş temposuna rağmen gösterdikleri özveri bizi çok mutlu ettik'

6 Şubat itibarıyla başlayan kursların yoğun bir tempoyla yürütüldüğünü aktaran Boğatimur, 'Gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürdük, akşam saatlerinde ise eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Çobanlarımızın yoğun iş temposuna rağmen gösterdikleri özveri bizi çok mutlu etti' dedi. Küçükbaş hayvancılığın et üretiminde kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Boğatimur, çobanların bilgi ve donanımının artırılmasının sektör açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitim sürecinde katılımcıların bilinç düzeyinin ve özgüveninin arttığını gözlemlediklerini belirtti. Eğitim programında kadınların yoğun ilgisi dikkat çekti. Toplam 19 kadın kursiyerin yer aldığı kurslarda, kadın çobanların başarısı öne çıktı. Boğatimur, 'Kadın üreticilerimizin azmi ve öğrenme isteği bizleri gururlandırdı. Eğitimlere devamlılıkları ve bilinçli yaklaşımları çok değerliydi' ifadelerini kullandı.

Bu teşviklerle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor

Aksu'nun tarımsal üretimde önemli bir merkez olduğunu belirten Boğatimur, fide üretimi ve örtü altı tarımda güçlü bir konumda bulunan ilçede küçükbaş hayvancılığın da geliştirilmesi için yeni projelerin yolda olduğunu açıkladı. Amaçlarının üreticilerin gelirlerini artırmak ve sektörde daha bilinçli bir yapı oluşturmak olduğunu vurguladı. Küçükbaş hayvancılığa yönelik desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler için belirli şartlar bulunduğunu belirten Boğatimur, başvuru sahiplerinin emekli olmaması ve en az 6 ay Bağ-Kur primi ödemiş olması gerektiğini ifade etti. Destek kapsamında en az 100 baş koyun veya keçi varlığı bulunan yetiştiricilere yıllık 81 bin lira hibe sağlandığı kaydedilirken, ayrıca yeni projelere başvuran üreticilere değerlendirme sürecinde 15 puanlık ek avantaj sunulduğu bildirildi. Bu teşviklerle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

'Yeniden hayvancılığa dönüyorum'

Kursiyerlerden Mehmet Altuntaş, eğitimin kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, katıldığı kurs sayesinde kısa sürede kendini geliştirdiğini ifade etti. Altuntaş, 'Geleneksel yöntemlerin yanında bilimsel yaklaşımın da şart olduğunu öğrendim' dedi. Süleyman Demirel Üniversitesi Lojistik Bölümü mezunu olduğunu aktaran Altuntaş, beyaz yaka çalışmayı bıraktığını ve fotoğrafçılık yaptığını dile getirdi. Ailesinin geçmişte çobanlık yaptığını da belirten Altuntaş, küçük adımlarla yeniden hayvancılığa dönmeyi planladığını vurgulayarak, 'Kendi işimi yapmanın en özgür yolu çobanlık. Bu alanda bilinçli ve planlı ilerlemek istiyorum' diye konuştu.

Hayvancılığa devam

Kursiyerlerden Ayşe Er, yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek Aksu'da kendi çiftliğinde küçükbaş üretim yaptığını söyledi. Bin 200'e yakın koyun ve keçisi bulunduğunu ifade eden Er, aldığı sertifika ile üretimini daha bilinçli şekilde sürdüreceğine inandığını dile getirdi. Eğitim sürecinde hem mevcut bilgilerini pekiştirdiğini hem de eksiklerini tamamladığını vurgulayan Er, 'Bu kursla birlikte kendimi daha da geliştirdim. Üretimimi artırmayı ve istihdamı büyütmeyi hedefliyorum' dedi. Halihazırda dört çalışanı bulunduğunu belirten Er, ilerleyen süreçte bu sayıyı artırmayı planladığını kaydetti.

Gazetecilikten çobanlığa

Kursiyerlerden Fırat Çiçek ise uzun yıllar farklı sektörlerde görev yaptıktan sonra emekli olup doğaya yöneldiğini belirtti. Daha önce teknik yöneticilik ve gazetecilik yaptığını ifade eden Çiçek, aldığı eğitimle sürü yönetimi konusunda yetkinlik kazandığını ve hayvancılığa sıfırdan başlamaya hazırlandığını söyledi. Büyükbaş hayvancılık yapmayı planladığını kaydeden Çiçek, 'Önce eğitim almak istedik, şimdi ahır ve çoban evi kurarak hayvanlarımızı temin edeceğiz' dedi. Gençlere de çağrıda bulunan Çiçek, büyük şehirlerde uzun yıllar yaşadığını vurgulayarak, 'Doğanın verdiği mutluluğu hiçbir şey vermiyor. Gençler küçük adımlarla hayvancılığa yönelmeli' ifadelerini kullandı.

Sertifika törenine Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, ilçe protokolü, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları ve davetliler katıldı. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.