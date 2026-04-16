TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, ligin 30. haftasında sahasında Kilis Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Play-off hedefi doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren turuncu-yeşilli ekip, kritik mücadele öncesinde taraftar desteği çağrısı yaptı.

Kilis karşılaşmasına günlük antrenman programıyla hazırlanan Malatya temsilcisinde futbolcular, zorlu süreçte tribün desteğinin önemine dikkat çekti.

Takım oyuncularından Güney Tutcuoğlu, 'Bu hafta sonu oynayacağımız Kilis maçına hepinizi bekliyoruz. Bu zorlu süreçte desteğiniz bizim için çok önemli' diye açıklama yaparken Kaleci İsmail Cengiz de 'Çok iyi bir gidişatımız var. İnşallah sezon sonu bu kupayı Malatya'ya getireceğiz' dedi.

Ligde oynadığı 29 maçta topladığı 44 puanla 4. sıraya yükselen Yeşilyurtspor'da Eren Şimşek de sezon başındaki zorlu süreci geride bıraktıklarını belirtti. Şimşek, 'Sezona kötü başladık ancak küme düşme hattından play-off hattına kadar yükseldik. Güzel bir seri yakaladık, bunu sürdürmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz' diye konuştu.

Malatya Yeşilyurtspor-Kilis FK karşılaşması 18 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te Malatya Stadı'nda oynanacak.