MEB tarafından bu yıl 13 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) Malatya'da 10 bin 109 öğrenci katılacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek LGS'ye yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci katılacak. Bu doğrultuda Malatya'da 10 bin 109 öğrenci hayallerindeki lise için ter dökecek.

Sınav hazırlıklarının tamamlandığı kentte 42 okulda bin 537 görevli yer alacak. İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.