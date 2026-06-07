Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ve Malatyalıların yoğun ilgi gösterdiği Celal Karatüre İlahi Konseri, Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda unutulmaz anlara sahne oldu. Maneviyatın, birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı programa her yaştan binlerce vatandaş katılırken, özellikle çocuklar ve gençlerin ilgisi geceye ayrı bir renk kattı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen, manevi atmosferin hâkim olduğu ilahi konseri, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından sahne alan mehteran takımı, sergilediği gösteriyle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Tarihi ve milli duyguları canlandıran mehter gösterisi, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Programın devamında sahneye çıkan 4-6 Yaş Erdem Okulu öğrencileri ise hazırladıkları ilahiler ve semazen gösterileriyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Minik öğrencilerin sahne performansı büyük takdir toplarken, aileler çocukların gösterilerini gururla takip etti.

Gecenin en çok beklenen bölümü ise sevilen ilahi sanatçısı Celal Karatüre'nin sahne almasıyla başladı. Birbirinden güzel ilahileri seslendiren Karatüre, güçlü yorumu ve sahne performansıyla dinleyicilere manevi bir atmosfer yaşattı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, sanatçının seslendirdiği ilahilere hep bir ağızdan eşlik ederek geceye ortak oldu.

Özellikle çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği konserde, Celal Karatüre'ye sevgi gösterilerinde bulunuldu. Sahne önünde toplanan çocuklar sanatçının ilahilerine eşlik ederken ortaya renkli ve samimi görüntüler çıktı. Sevilen ilahilere vatandaşlar da eşlik ederken, konser boyunca manevi atmosfer doruğa ulaştı.

Aileler de çocuklarıyla birlikte hem manevi hem de sosyal açıdan anlamlı bir akşam yaşamanın mutluluğunu paylaştı. Programa katılan vatandaşlar, böylesine anlamlı bir organizasyonda bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti. Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan gösteriler ve manevi içerikli etkinliklerin toplumun değerlerine katkı sunduğunu ifade eden vatandaşlar, benzer programların devam etmesini istediklerini belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, sanatçı Celal Karatüre'ye teşekkür etti.

Gençlerin ve çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Geçit, belediye olarak bu yöndeki çalışmalara özel önem verdiklerinin altını çizdiği konuşmasında; 'Bugün burada çok anlamlı ve özel bir programda bir araya geldik. Manevi değerlerimizi yaşatan, gönüllere dokunan ilahileriyle bizlere güzel bir gece yaşatan kıymetli sanatçımız Celal Karatüre'ye teşekkür ediyorum. Gençlerimizin ve çocuklarımızın dini, milli ve manevi değerlerine sahip çıkması, bu değerlerle büyümesi bizim en büyük hedeflerimizden biridir. Çocuklarımız dinini en iyi şekilde bilecek, Kur'an-ı Kerim'i okuyacak, manevi dünyalarını zenginleştirecekler. Bizler de bunun için mücadele ediyor, bu alandaki çalışmaları destekliyoruz.' diye konuştu.

Başkan Geçit, Celal Karatüre'ye kayısı paketi ve tablo hediye etti. Gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini sunan ilahi sanatçısı Celal Karatüre, ' Hayatımda ilk kez böylesine büyük bir kalabalığın önüne çıkıyorum, çok heyecanlıyım ve mutluyum. Bizleri Malatyalılarla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit'e ve yoğun bir ilgi gösteren tüm Malatyalılara sonsuz şükranlarımı sunuyorum.' şeklinde konuştu.

Konseri vatandaşlarla birlikte takip eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de alanı dolduran Malatyalılara teşekkür ederek, programın düzenlenmesinde emeği geçen Yeşilyurt Belediyesine, ilahi sanatçısı Celal Karatüre'ye ve ekibine teşekkürlerini sundu.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği gece, Celal Karatüre'nin seslendirdiği ilahiler ve yapılan dualarla sona erdi. Katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatan etkinlik, milli ve manevi değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir buluşma olarak hafızalarda yer aldı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyon, yoğun katılımı ve manevi atmosferiyle Malatya'nın sosyal ve kültürel hayatına değer katan etkinliklerden biri olarak takdir topladı.