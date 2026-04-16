8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal'ı vefatının 33. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Özallı Yıllar' konferansına katılmak üzere Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i makamında ziyaret etti.

'Özal cumhurbaşkanı olmasaydı o makam sivilleşmezdi'

Büyükşehir Belediyesi içerisinde inşa edilen bölgenin en büyük kütüphanesini inceleyen Çiçek, Başkan Er'e görevinde başarılar dileyerek, 'Hayırlı olsun, Allah kolaylık versin' dedi. Malatya'nın kendisinde ayrı bir yeri ve öneminin olduğunu dile getiren Çiçek, 'Türkiye'nin sivilleşmesi ve normalleşmesinde Malatyalılar başta gelir. Turgut Özal, Cumhurbaşkanı olmasaydı o makam kolay kolay sivilleşmezdi. Malatya bu yönüyle önemlidir. Aslen Yozgat doğumluyum ama siyaseten benim doğum yerim Malatya'dır. Özal olmasa ben neysem olmazdım' diye konuştu.

Başkan Sami Er ise ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Şeref verdiniz. Sizi Malatya'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Er, Çiçek'e ziyaretinin anısına hediye takdiminde bulundu.