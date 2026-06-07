Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Etiyopya, Ukrayna, Meksika, Romanya ve Gürcistan'dan sporcuları bir araya getirdi. Yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı organizasyonda 21 kilometrelik yarı maratonda kadınlarda Betselot Abdualem Tadesse, erkeklerde ise Hüseyin Can birinciliği elde etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Malatya Valiliği, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarken deprem sonrası yeniden ayağa kalkan Malatya'nın moral ve motivasyonuna da katkı sundu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün adını taşıyan maraton, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve 4,2 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç kategoride düzenlendi. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla toplam yaklaşık 2 bin atlet parkurda mücadele etti. Maratonun ilk etabı olan 4,2 kilometrelik halk koşusu Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nda gerçekleştirildi. Koşuya Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ katıldı.

Halk koşusu öncesinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, maratonun şehir adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Malatya Valisi Seddar Yavuz ise sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yaparak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de, şehrin her geçen gün daha da güçlenerek geleceğe yürüdüğünü belirterek, 'Bugün gerçekleştirdiğimiz bu maraton da bunun en önemli göstergelerinden biridir' ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise organizasyonun birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, 'Bugün burada protokol yok, herkes koşucu. Yarışmacılara başarılar diliyorum' dedi. 10 kilometrelik yarış Mehmet Buyruk Caddesi'nden başlarken, 21 kilometrelik yarı maraton ise Arslantepe Höyüğü önünden verilen startla gerçekleştirildi. Profesyonel atletlerin mücadele ettiği yarışlar Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nda sona erdi.

Şampiyonlar ödüllerine kavuştu

21 kilometrelik yarı maratonda kadınlarda Betselot Abdualem Tadesse birinci, Fatma Karasu ikinci, Yonca Kutluk üçüncü olurken, erkeklerde Hüseyin Can birinciliği elde etti. Ahmet Alkanoğlu ikinci, Mervan Haykır ise üçüncü sırada yer aldı. 10 kilometrelik yarışta kadınlarda Dilek Koçak birinci, Demet Mutlu ikinci, Hasibe Demir üçüncü olurken, erkeklerde Sezgin Ataç birincilik kürsüsüne çıktı. Enbiya Yazıcı ikinci, İsmail Taşyürek ise üçüncü oldu. 4,2 kilometrelik halk koşusunda kadınlarda Derya Köse birinci, Zeynep Ertaş ikinci, Zehra Yaylacı üçüncü olurken, erkeklerde İbrahim Karateker birinciliği elde etti. Barış Demirtaş ikinci, Onur Döner ise üçüncü sırada yer aldı. Organizasyonda ayrıca farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular da ödüllendirildi.

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Arslantepe'nin yalnızca Malatya'nın değil insanlık tarihinin en önemli miraslarından biri olduğunu belirterek, maratonla hem bu tarihi değeri tanıtmayı hem de Malatya'nın deprem sonrası yeniden ayağa kalkış hikâyesini dünyaya duyurmayı amaçladıklarını söyledi.

Başkan Er, Malatya'da spor altyapısına yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, yaklaşık 4 milyar liralık yatırımla yarı olimpik yüzme havuzları, spor kompleksleri, tenis kortları ve toplam 62 gençlik ve spor tesisinin şehre kazandırıldığını kaydetti. Malatya Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında, şehrin yeniden imar sürecinin yanında vatandaşların moral ve motivasyonunu artıracak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere büyük önem verdiklerini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise Arslantepe'nin Malatya'nın en önemli kültürel ve turistik değerlerinden biri olduğunu belirterek, organizasyonun sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda Malatya'nın tarihini, kültürünü ve yeniden ayağa kalkış hikâyesini dünyaya anlatan önemli bir buluşma olduğunu ifade etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ da ilk kez düzenlenen organizasyona yoğun katılım gösterilmesinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, organizasyonun gelecek yıllarda daha da büyüyeceğine inandığını söyledi.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu, dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.